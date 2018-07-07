Президент Франции Эммануэль Макрон планирует приехать в Санкт-Петербург 10 июля, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в матче полуфинала чемпионата мира против сборной Бельгии. Об этом сообщает Espn.com.

Решении Макрона объявили после того, как Франция в четвертьфинале ЧМ-2018 обыграла сборную Уругвая (2:0). В полуфинале "трехцветные" сыграют с бельгийцами, которые в своем матче 1/4 финала одолели бразильцев (2:1).

В Елисейском дворце отметили, что Эммануэль Макрон пробудет в России только один день, других планов во время визита в Санкт-Петербург у него нет.

Ранее Макрон обещал приехать на финальную игру чемпионата мира, если в нем примет участие сборная Франции.

Как сообщает "Р-Спорт", Кремль приветствовал решение французского лидера посетить матч чемпионата мира в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ряд организаций по правам человека призвал западных лидеров бойкотировать ЧМ-2018 "в знак протеста против действий России в Сирии".

Как сообщала "Страна", власти Великобритании, Исландии, Польши и Австралии объявили бойкот турниру, отказавшись отправлять в Россию официальные делегации после отравления российскими спецслужбами Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

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