Пхеньян пересмотрел решение о немедленном сворачивании ядерной программы, после того как США в одностороннем порядке потребовали полной денуклеаризации за два дня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В КНДР заявили, что сообщает "твердая решимость" Пхеньяна будет пересмотрена после "крайне тревожных" переговоров с американской делегацией во главе с госсекретарем Майком Помпео.

По словам представителя МИД КНДР, Пхеньян настаивает на постепенной денуклеаризации, а также на том, чтобы обе стороны одновременно предпринимали шаги по улучшению отношений.

Как сообщала "Страна", Трамп заявил, что благодаря ему удалось избежать ядерной войны.

Также "Страна" писала, что Ким Чен Ын просит у Китая снять санкции с КНДР.

Ранее президент США заявил, что КНДР начала избавляться от ядерного оружия.