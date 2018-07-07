В Одессе зоозащитники устроили уличную акцию протеста у дельфинария "Nemo", где прямо во время шоу у дельфина по имени Пенелопа родился малыш.

Люди призывали прохожих бойкотировать издевательства над животными. Об этом сообщает UaAnimals на странице в Facebook.

Активисты также требуют от властей полного запрета дельфинариев в Украине.

"UAnimals и ОО "Общественный совет зоозащитников Одессы" обращаются к властям с призывом на законодательном уровне запретить дельфинарии. Свободным животным не место в консервной банке, где пищу дают за выполнение трюков, а химикаты травят организм", - говорится в сообщении.

Соответствующие акции одновременно прошли в Киеве и Харькове.

Фото: facebook.com/UAnimals.official

Фото: facebook.com/UAnimals.official

Фото: facebook.com/UAnimals.official

Фото: facebook.com/UAnimals.official

Как сообщала "Страна", в Киеве закрыли скандальный дельфинарий "Немо", а животных из киевского дельфинария перевезли в Одессу.

Напомним, жители Бердянска и Мариуполя впервые за 15 лет увидели дельфинов.