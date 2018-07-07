В Москве ограбили британского журналиста ВВС, который приехал в столицу России, чтобы освещать чемпионат мира по футболу 2018. Об этом сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел вечером 6 июня, когда иностранец сел в московское такси.

Пострадавший - гражданин Великобритании 1974 г.р., в полиции он рассказал, что в такси у него пропали личные вещи и деньги.

По словам журналиста, он взял такси от Большого театра, в машине ему предложили кофе. Выпив кофе, он потерял сознание и очнулся у станции метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт.

Позднее с карты была списана сумма более 500 фунтов.

Общий ущерб составил почти 1 тысячу фунтов (около $1330), ведется розыск преступника.

Полицией по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Как сообщала "Страна", иностранные болельщики на ЧМ-2018 выстраиваются в гигантские очереди к Мавзолею Ленина.

Напомним, болельщик, отмечавший победу сборной России, сорвался с Крымского моста и погиб.