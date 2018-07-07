Сегодня, 7 июля, на юге Румынии, на авиабазе Борча, разбился истребитель МиГ-21. Об этом сообщает агентство Mediafax.

Авиабаза проводила день открытых дверей. Истребитель совершал показательный полет, посмотреть на который собрались несколько тысяч человек.

Истребитель рухнул в поле недалеко от базы и взорвался после удара об землю. На видео виден столб черного дыма на месте авиакатастрофы. На месте происшествия работают пожарные.

Уточняется, что пилот успел катапультироваться.

Фото: mediafax.ro

Фото: mediafax.ro

Как сообщала "Страна", в Венгрии самолет рухнул на кукурузное поле, есть погибшие.

Также "Страна" писала, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян хочет запретить полеты на самолетах, которым больше 20 лет.

Ранее в России рухнул реактивный учебно-боевой самолет, пилоты катапультировались.