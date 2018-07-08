Япония, США и Южная Корея заявили, что гарантируют безопасность Северной Кореи, с сохранением ее режима правления. Об этом передает ТАСС.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно подтвердил данное заявление после переговоров.

"Сегодня мы подтвердили, что готовы гарантировать Северной Корее безопасность и сохранность (ее режима)", - сказал он и добавил, что для этого КНДР должна провести "полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию", а также избавиться "от баллистических ракет всех видов дальности".

Коно отметил, что Токио и Сеул полностью поддерживают США в их политике в отношении КНДР.

Отметим, что Государственный секретарь США Майк Помпео после переговоров в Пхеньяне 7 июля отправился в Токио, где встретился с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гнн Хва.

Ранее "Страна" сообщала, что в КНДР уже не уверены в прекращении ядерной программы из-за тревожных переговоров с Трампом.

Также США хотят избавить КНДР от ядерного оружия за один год.