Президент Украины Петр Порошенко 8 июля отправится в Польшу с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно плану, Порошенко посетит село Сагрынь Люблинского воеводства, где откроет Мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

Также президент примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши.

Еще Порошенко направится в Волынскую область для участия в мероприятиях почтения памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.

Отметим, что польский президент Анджей Дуда также 8 июля посетит Украину. Дуда в Соборе святых апостолов Петра и Павла в Луцке (Волынская область) примет участие в святой мессе в память о поляках – жертвах Волынской трагедии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше подозревают украинское предприятие в незаконной торговле оружием.

Также Евросоюз начал введение санкций против Польши.