В Харьковской области СБУ задержали мужчину, который пытался вывезти в Российскую Федерацию запчасти к авиадвигателям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что житель Харьковской области пытался нелегально вывезти в Россию запасные части к авиационным двигателям, используемым в российской военной и пассажирской авиации.

Спецслужбы задержали злоумышленника в одном из пунктов пропуска через госграницу. При осмотре личных вещей у него обнаружили скрытые от таможенного досмотра военные запчасти.

Зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ поддержала закон о внесудебной блокировке сайтов и тотальному интернет-контролю.

Также пограничники и СБУ помешали ввозу в Украину обуви из России на УАЗике.