Прокуратура сообщила подозрение в умышленном убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднократно судимый за тяжкие корыстные преступления, через Интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече. Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, подозреваемый совершил в потерпевшего два выстрела из огнестрельного оружия, после чего завладел его вещами, а именно золотой цепочкой и мобильным телефоном, и скрылся с места происшествия", - сказано в сообщении.

Полиция задержала подозреваемого на территории Киевской области. У задержанного изъяли оружие? из которого предположительно совершенное убийство.

"Собранные в ходе досудебного следствия доказательства обоснованно подтверждают причастность задержанного к преступлению, а также свидетельствуют о тщательной подготовке к его совершению", - отметили в полиции.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п.6 ч.2 ст.115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и ч.4 ст.187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) Уголовного кодекса Украины.

В Шевченковский районный суд г.Киева внесено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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