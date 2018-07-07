В субботу, 7 июля, в больницу угодил украинский писатель, диссидент и бывший народный депутат Левко Лукьяненко. Об этом в Facebook сообщил экс-народный депутат, писатель Владимир Яворивский.

Он отметил, что 90-летнего Лукьяненко доставили в реанимацию.

"Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левко Лукьяненко! Он в реанимации", - рассказал Яворивский.

Лево Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в селе Хриповка Черниговской области. Во времена СССР был диссидентом.

Является соучредителем Украинской хельсинской группы. Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Народный депутат четырех созывов парламента.

В 2005 году Лукьяненко получил звание Героя Украины. Также является лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что писатель Лукьяненко "спрятался под стол и рыдает" после попадания на сайт "Миротворец".

Также в Тернополе скончался известный украинский писатель Петр Сорока.