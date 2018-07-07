В Днепропетровской области произошло крупное ДТП с жертвами. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС региона.

Авария произошла после поселка Петропавловка на трассе Знаменка-Луганск-Изварино. Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой.

"По прибытию на место вызова было установлено, что произошло лобовое столкновение автомобиля Мercedes-Benz с грузовым автомобилем Man, в результате чего погибла женщина 1968 года рождения и пострадали четыре человека", - сообщили спасатели.

Сотрудники ГоСЧС с помощью спецоборудования изъяли пострадавших из конструкций искореженного автомобиля Мercedes-Benz.

На данный момент полиция проводит следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Фото: dp.dsns.gov.ua

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