В 2018 году в полицию поступили шесть сообщений о нападении на ромские поселения. Всего ведется девять уголовных производств, связанных с нападениями на ромов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Глава НПУ Сергей Князев отметил, что в Украине около 3,1 тысяч мест компактного проживания ромов общей численность более 100 тысяч человек.

"Это количество ромов, проживающих именно в лагерях. В этом году в полицию поступило шесть сообщений о нападении на такие поселения: три – в Киеве, два – Львовская область, одно – в Тернопольской", - добавил полицейский.

Князев сообщил, что в полиции зарегистрировано девять уголовных производств, из которых четыре – по фактам хулиганских действий, три – по признакам нарушения равноправия граждан, одно – за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, а также одно производство – по факту умышленного убийства.

"Цель правонарушений – публичное уничтожение таких поселений и возбуждение социальной напряженности в стране. Все эти нападения – хорошо спланированы и организованы. К ним причастны парамилитарные общественные организации, которые неправильно позиционируют себя защитниками правопорядка, незаконно наделив самих себя функциями обеспечения общественной безопасности", - подчеркнул Князев.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве возле лагеря ромов с битой напали на ночного прохожего.

Также Князев поручил полицейским за выходные пересчитать ромов в Украине и обеспечить их безопасность.