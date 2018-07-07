Народные депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко и примкнувшая к ним Светлана Залищук, оказались героями видео, на котором они вступили в словесную перепалку с Олегом Ляшко, в ходе которой обе стороны использовали не совсем парламентские выражения.

Полное видео инцидента, который наделал шума в пятницу, опубликовано в социальной сети YouTube.

В ходе пререканий активно выступил Мустафа Найем, который назвал Ляшко "козел" и "придурок". Позже к партнеру по Демократическом Альянсу подключился Сергей Лещенко.

"Как ты сосешь у Ахметова? Что там у него? Сладкий или нет? Смоктунчик", громко поинтересовался у главы Радикальной партии Лещенко, намекая видимо на слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Ляшко, которые сам он категорически отрицает.

Во время этой ссоры сессионный зал Рады выглядел почти пустым, но как только Ляшко двинулся в направлении Лещенко с криком "пид@рас" (на что ему тут же ответили "ахметовский клоун"), к лидеру радикалов сразу же присоединилась группа из соратников и инцидент как-то сам собой сошел на нет.

Далее перепалка между украинскими парламентариями продолжилась менее нервозно и на большей дистанции.

Ранее "Страна" сообщала, что Ляшко, который носит пиджаки за 90 тысяч, показательно купил трусы на базаре в Миргороде, а также о том, что Ляшко покупал трусы на рынке в Миргороде в футболке за 6250 грн.