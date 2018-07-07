В Японии увеличилось количество жертв в результате сильнейших дождей. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Сообщает, что в результате непогоды погибли 35 человек. Кроме того, еще 47 человек пропали без вести.

Отметим, что обильные ливни вызвали оползни и затопления в японских префектурах Киото, Окаяма, Хиросима. Из-за чего спасателям труднее искать пропавших.

Местные власти распорядились эвакуировать более чем 1,6 млн человек из зоны бедствия, расположенной, в основном, в западной части страны.

В спасательных операциях задействованы около 48 тысяч пожарных, полицейских и военных.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в свою очередь распорядился предпринять все возможное для спасения людей и назвал ситуацию "крайне серьезной".

Японское метеорологическое агентство подняло уровень угрозы в ряде районов на западе страны до высшего, что означает возможность сильнейших дождей в регионе за десятилетия.

Ранее "Страна" сообщала, что в Японии подсчитывают масштабы убытков от разрушительного землетрясения.

Также при землетрясении в Японии погибли два человека.