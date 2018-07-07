Пограничники во Львовской области задержали группу нелегалов из Ирака, которые ехали в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники рассказали, что они заранее знали о нелегальных мигрантах. На место, где граждане Ирака могли осуществить незаконное пересечение границы, отправилась группа реагирования.

В итоге пограничники задержали двух мужчин, трех женщин и троих детей.

Иностранцев доставили в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств и проведения фильтрационно-проверочных мероприятий. Кроме того, будет устанавливаться круг лиц, которые помогали им в незаконном путешествии.

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники и СБУ помешали ввозу в Украину обуви из России на УАЗике.

Также в Госпогранслужбе назвали "фантастикой" очереди в Крым, о которых пишут в соцсетях.