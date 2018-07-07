Поединок сборной Бразилии, в котором пентакампеоны уступили команде Бельгии право сыграть в полуфинале Кубка мира по футболу в России, оказался не единственным сенсационным результатом, добытым на поле Казань Арены.

Стадион в Казани принял стал свидетелем вылета сразу четырех сборных и трех грандов мирового футбола, представляющим Южную Америку. Все они уступили сборным, уступающим им в рейтинге ФИФА, сообщает официальный Twitter турнира.

13 июня Франция принимала здесь Австралию, 20 июня Иран едва не справился с Испанией и 24 июня Польша оформила свой вылет, крупно уступив Колумбии.

27 июня сборная Германии, которая приехала в Россию в ранге действующего обладателя трофея, потеряла все шансы на выход даже из группы, уступив Республике Корея - 0:2

30 июня сборная Аргентины, которую считали одним из фаворитов чемпионата мира перед его стартом, покинула турнир, уступив Франции - 3:4

6 июля команда Бразилии, которая пять раз становилась победителем чемпионата мира, вылетела, уступив скромной сборной Бельгии - 1:2

В текущем рейтинге ФИФА бельгийцы занимают высокое третье место, уступая только Германии и той же Бразилии, но в истории национального футбола она лишь однажды была четвертой в мира на кубке мира 1986 в Мексике и выходила в финал Евро 1980.

Ранее "Страна" привела все результаты матчей чемпионата мира по футболу в России.