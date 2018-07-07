В Луцке полиция задержала мужчину, который хранил дома боевую ручную гранат. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сообщается, что житель многоэтажного дома вечером заметил у двери квартиры своего соседа предмет, похожий на гранату. Прибывшие взрывотехники установили, что это ручная граната Ф-1 и изъяли ее у 50-летнего украинца.

В полиции отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Следователи Луцкого отдела полиции квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в курортном Бердянске мужчина бросил гранату в зал игровых автоматов.

Также под Львовом задержали сержанта ВСУ за торговлю гранатами и патронами.