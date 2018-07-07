В Украине в ближайшие сутки установится теплая погода, лишь местами будут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отметили, что лишь в Карпатах и в южных областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди с порывами ветра 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18 градусов тепла, днем +23+28, в южных областях ночью 19-24, днем 29-33 выше ноля.

В столице 8 июля будет тепло и сухо, но возможны грозовые дожди. Температура ночью 14-16, днем 24-26 с отметкой плюс.

В понедельник, 9 июля, в стране осадков не ожидается, лишь днем в Карпатском регионе местами кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19, днем 24-29 градусов тепла. В южной и восточной части ночью 18-23, днем 30-35.

В Киеве 9 июля переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16, днем 24-26 с отметкой плюс.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик сообщила о прогнозе погоды накануне дня Ивана Купала.

Также в Украине потеплеет, на юге обещают до +30 жары.