В Харькове в ДТП погиб украинский мотогонщик Андрей Бессонов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации мотокросса Украины.

Трагедия произошла в пятницу, 6 июля.

"В пятницу 6.07.2018 года, в результате несчастного случая трагически погиб молодой перспективный спортсмен мотогонщик, тренер по мотокроссу Андрей Бессонов! Федерация мотоспорта Украины приносит свои искренние соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении.

Очевидцы сообщают, что ДТП произошло около въезда в областную больницу. Бессонов ехал на велосипеде, когда его сбил внедорожник, а после вылетел на бордюр и врезался в дерево.

Друзья погибшего подтверждают, что его сбила машина, когда Бессонов ехал на велосипеде.

Пострадавшего доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, но спасти его не удалось.

Как сообщили в полиции, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: fmsu.eu

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