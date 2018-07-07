За июнь административную границу с аннексированным Россией Крымом пересекли больше 257 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Также границу в Херсонской области пересекло свыше 41 тысяч авто, что больше показателей за май на 37,68%.

В МинВОТ отметили, что через КПВВ "Чонгар" в направлении Украины пересекли 53,3 тысяч человек и свыше десяти тысяч авто. В обратном направлении границу пересекли - 73 тысячи человек и свыше 12320 авто.

КПВВ "Каланчак" в направлении Украины пересекли почти 50 тысяч человек и 5,5 тысяч авто, в обратном направлении - почти 64 тысяч человек и 6740 авто.

Через КПВВ "Чаплинка" в направлении Украины пересекли границу семь тысяч граждан и 2850 авто, в обратном направлении - 11 тысяч человек и 3640 транспортных средств.

Фото: mtot.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что через два года на внешних границах Евросоюза разместят 10 000 пограничников.

Также для украинцев создали мобильное приложение, которое показывает пробки на границе.