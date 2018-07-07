Немецкая принцесса Стефания Сибилла вышла замуж на простого инженера Яна Шталя. Об этом передает издание The Daily Mail.

Для 46-летней принцессы это первый брак. Сама церемония бракосочетания прошла в старинном замке Фриденштайн, где в 1817 году поженились предки Стефании, принцесса Луиза Саксен-Готская-Альтенбургская и герцог Эрнст I Саксен-Кобург-Саафельд.

У невесты вместо традиционного белого платья был наряд молочного цвета и белые туфли на низком каблуке. 49-летний жених же надел серые брюки в клетку, черный фрак, белую рубашку и желтый жилет.

По традиции, молодожены вместе посадили дерево на территории замка.

Принцесса Стефания является дочерью принца Андреаса Саксен-Кобург-Готского и троюродной племянницей короля Швеции Карла XVI Густава. Несмотря на знатное происхождение, Стефания живет непубличной жизнью и работает ветеринаром. У ее избранника растет сын от предыдущих отношений, хотя браком он сочетался впервые.

Фото: dailymail.co.uk

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