Прокуратура Киева сообщила о подозрении мужчине, который прислал в СБУ ложное сообщение о захвате 20 детей в заложники. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"24-летнему жителю Коломыйского района Ивано-Франковской области, который прислал ложное сообщение о 20 детях-заложниках и требовал за их освобождение $350 тыс., объявлено подозрение", – сказано в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что 1 июля 2018 на электронную почту антитеррористического центра СБУ поступило сообщение о том, что неизвестные лица держат в заложниках 20 детей (с указанием фамилий и имен 11 из них) и убьют их, если им не заплатят 350 тысяч долларов или эквивалент в криптовалюте в размере 54 биткоинов.

Правоохранители провели расследование и нашли обманщика.

"Злоумышленником оказался 24-летний ранее не судимый житель Коломыйского района Ивано-Франковской области. В ходе обыска, проведенного по месту его жительства, правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. Сам молодой человек полностью признался в совершении этого преступления", – отмечено в сообщении.

Действия правонарушителя предварительно квалифицированы по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. За совершенное правонарушение мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ рассказали детали о "захвате" детей-заложников.

Также один юноша из "списка детей-заложников" поссорился с родней и уехал в Киев развозить суши.