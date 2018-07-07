Жителю города Вильянди, что на юге Эстонии, вернули любимую черепаху, которая три года назад сбежала от него, а на днях была найдена местным рыбаком.

Как пишет эстонская газета Sakala, девятилетний 30-сантиметровый самец желтоухой черепахи по имени Фернандо пропал 3 июля 2015 года.

Его хозяин - житель Вильянди Реймо Ряэтс - решил взять своего питомца на озеро, чтобы показать ему эстонское лето. На берегу озера Фернандо испачкался в песке, и хозяин решил вымыть черепаху в озере перед возвращением домой. Однако Фернандо, едва оказавшись в воде, вырвался из рук владельца и уплыл в озеро.

"Весной я приходил на озеро искать его, потому что в теплую и солнечную погоду черепаха должна была выбираться на поверхность, чтобы погреться", признается Ряэтс.

Тем не менее, за три года он так и не нашел черепаху, потеряв надежду на то, что Фернандо вернется.

Однако 28 июня 2018 года в 5 часов утра местный рыбак обнаружил черепаху, карабкающуюся по берегу озера в 300 метрах от места пропажи Фернандо.

Он забрал необычную черепаху, которая в этих местах ранее не встречалась, и с помощью Facebook выяснил, кому она принадлежит. На следующее утро Фернандо вернулся в свой аквариум.

"Я был очень удивлен, когда узнал, что найденная на берегу озера Вильянди черепаха может быть моим Фернандо", - рассказал Ряэтс.

По его словам, 12-летний Фернандо вырос за последние годы и полностью здоров.

Ряэтс отмечает, что сейчас его чаще всего спрашивают, почему он уверен, что найденная черепаха - именно его Фернандо. Он объяснил, что на животе у Фернандо есть особый узор, по которому его можно опознать. Кроме того, владелец узнает своего питомца по поведению.

Желтоухая черепаха относится к одному из подвидов красноухой - вид черепах из семейства американских пресноводных черепах, которые живут до 30 лет.

"Фернандо очень спокойный. Три года воли его не изменили. Я успел за это время завести другую черепаху, которая мне вообще не понравилась. Ее не сравнить с Фернандо", - заявил владелец животного.

По словам Ряэтса, он все это время был уверен, что Фернандо провел три года в озере Вильянди и не попал в беду - желтоухие черепахи отличные пловцы.

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