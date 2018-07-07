Строители почти завершили строительство дамбы на Северо-Крымском канале. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

"Дамба на Северо-Крымском канале неподалеку от административной границы с Крымом готова на 80-90%", – сообщил глава второго отделения управления Северо-Крымского канала Иван Биган.

По его словам, по окончании строительства осенью 2018 года через эту дамбу технически будет возможно подавать воду на полуостров. При этом Биган добавил, что подача воды станет возможной после возвращения Крыма под контроль Украины.

"Как только Автономная Республика Крым вернется в лоно Украины, мы в любой момент можем подать воду. Вопрос одного-двух-трех дней. Мы сможем открывать затворы, сможем закрывать щиты, снимаются шандоры – и вода пойдет на Крым", – подчеркнул он.

Ранее "Страна" сообщала, что в курортном Бердянске парень упал с дамбы и сломал себе шею.

Также на Донбассе разрушили дамбу фенольного завода в Торецке.