В так называемой "ДНР" заявили, что они возобновили работу на Харцызском трубном заводе. Об этом заявляют сепаратистские СМИ.

Сообщается, что предприятие заработало после восстановления полного цикла производства на Алчевском металлургическом комбинате, который находится в так называемой "ЛНР".

"Налаживается сотрудничество между двумя республиками и это очень радует", - сообщил управляющий Харцызским трубным заводом Роман Хрокало.

Отметим, что Харцызский трубный завод специализируется на трубах большого диаметра, которые используются при строительстве магистральных трубопроводов. Собственником ХТЗ является компания "Метинвест" Рината Ахметова. Однако в марте 2017 года сепаратисты ввели на предприятии "внешнее управление" и реальный контроль над заводом сейчас, по данным СМИ, осуществляют структуры связанные с беглым олигархом Сергеем Курченко.

Ранее "Страна" сообщала, что у Порошенко внезапно предложили вернуть пенсии невыездным жителям "ЛДНР" и упростить получение для остальных.

Также в парламент России внесено предложение о миграционной амнистии для "ДНР/ЛНР".