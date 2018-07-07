В Киеве с 15 июля перекроют движение транспорта в связи с ремонтом Парковой дороги. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"С 15 июля планируется начать работы по реконструкции Парковой дороги. Работы будут выполняться в три этапа с полным закрытием движения на соответствующем участке. Во время ремонтных работ прямой проезд от ул. Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут будет невозможен", - предупредили в ведомстве.

Отмечается, что о начале выполнения работ и участке перекрытия движения будет сообщено отдельно.

Напомним, в Киеве до сентября обещают увеличить с 4 до 6 количество полос движения по путепроводу на пересечении улиц Телиги и Кирилловской.

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