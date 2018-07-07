В аэропорту швейцарского Цюриха в пассажирский лайнер "Боинг-737-800", принадлежащий турецкой авиакомпании SunExpress, ударила молния.



Фото: Turkish Air News Twitter

Удивительным образом фото необычного инцидента удалось сделать местному энтузиасту.

Самолет Boeing 737, который должен был вылететь в Анталию, получил удар молнии перед выездом на взлетную полосу в аэропорту "Клотен", передает Goklerdeyiz.

Пассажиры, которые находились на борту лайнера, не пострадали.

Сразу после удара молнии на место происшествия отправились соответствующие службы, которые провели технический осмотр самолета.

Пассажиры Boeing 737 вылетели в пункт назначения уже через два часа после устранения неполадок.