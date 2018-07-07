Экс-главу президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта содержат в одиночной тюремной камере 23 часа в сутки.

Об этом передает New York magazine.

Такие меры радикальные предосторожности нужны, чтобы обеспечить безопасность Манафорта, сообщил его адвокат Кевин Даунинг.

"Он заперт в своей камере не менее 23 часов в сутки (помимо посещения его адвокатов)", - сообщил юрист, отметив, что не может подготовиться к суду, пока его клиент сидит в одиночке.

Сторона защиты настаивает, что обвинения в давлении на свидетелей "не настолько плохие", потому что они не включали угроз физического насилия. Поэтому они просят освободить Манафорта из тюрьмы.



В то же время прокуроры офиса спецпрокурора Роберта Мюллера отмечают, что попытки Манафорта повлиять на свидетелей не менее вредят системе правосудия путем скрытого коррумпированного убеждения, чем "через открытое насилие".

Ранее "Страна" сообщала, что Пола Манафорта взяли под стражу в зале суда.

Также Манафорту выделили VIP-камеру в тюрьме.