В Сирии договорились о прекращения огня на юге страны. Об этом сообщает госагентство SANA.

Сообщается, что правительство президента Башара Асада и повстанцы в городе Босра подписали соглашение о прекращении огня.

Согласно договоренностям, повстанческие силы должны передать тяжелые вооружения и оружие средней дальности правительственной армии.

Также стороны договорились об оформлении правового статуса участников боестолкновений, которые захотят остаться в регионе, и тех, кто откажется с семьями переехать в Идлиб (административный центр на северо-западе Сирии).

По соглашению, Дамаск возьмет под контроль все наблюдательные пункты вдоль сирийско-иорданской границы, а внутренне перемещенные лица в регионе смогут вернуться в места своего проживания.

Ранее "Страна" сообщала, что появилась информация о возможной гибели в Сирии сына главы ИГИЛ.

Также ВВС Британии атаковали армию Асада в Сирии.