В США в возрасте 90 лет умер один из создателей комиксов компании Marvel Comics художник Стив Дитко. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Дитко нашли мертвым в собственной квартире еще 29 июня. Предварительно он умер двумя днями ранее, причины смерти неизвестна.

Фото: starwarpconcepts.com

Стивен Дитко - известен благодаря своим работам в компании Marvel Comics и сотрудничеству со Стэном Ли. Работал над созданием таких культовых персонажей, как Человек-паук, Доктор Стрэндж, Железный человек и Халк.

Художник покинул Marvel Comics в 1966 году из-за разногласий с Ли. После они не общались в течение нескольких лет. Сообщалось, что причиной конфликта могло стать то, что Ли не признавал значительного вклада Дитко в создании Человека-паука и Доктора Стрэндж.

Ранее "Страна" сообщала, что в США скончался автор известных комиксов про Росомаху.

Также Капитан Америка и Железный человек уходят из мира кинокомиксов Marvel.