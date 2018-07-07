Украинские власти начали неожиданно, хотя и довольно робко бичевать радикальные группировки.

Из Киева стали все чаще звучать заявления о пагубности неонацистских групп (причем их именно так и называют – неонацистскими, что до сих пор считалось "клише российской пропаганды) и проникновении людей с этой идеологией в различные квазисиловые структуры.

Учитывая, что данная проблема уже много лет муссируется в отчетах правозащитников и СМИ, вряд слова министров и депутатов можно списать на внезапное прозрение.

Скорее речь идет о "новом ветре", который подул в преддверии выборного сезона. И о меняющейся международной реальности, которая для нынешней украинской власти все дальше от минимально комфортной.

"Страна" разбиралась, зачем власти заговорили об опасности националистической вольницы.

Аваков против неонацистов

Министр внутренних дел Арсен Аваков 6 июля во время встречи с послами и дипломатами стран G7 предложил ограничить въезд в страны ЕС представителям неонацистских организаций.

"Мы много внимания уделяем неонацистским организациям. В обществе должна быть атмосфера, когда быть сторонником таких движений – неинтересно, не круто и невыгодно. Реакция на действия таких организаций со стороны международных партнеров должна быть такая же, как и на уголовные элементы, – ограничение во въезде к цивилизованному миру. Сейчас мы ведем такие переговоры с представителями иностранных государств", – отметил Аваков.

По его словам, запрет на въезд в европейские страны станет для представителей неонацистских организаций дополнительным превентивным фактором.

"17-летнему парню интересно присоединиться к какой-то футбольной тусовке, участвовать в драке, такой операции. На сегодняшний день для него это "приключение" – условно говоря, два дня в тюрьме, но если он будет знать, что за это его не пустят в цивилизованные страны – это будет дополнительная превенция. Я думаю, что мы остановим эту волну. Я предлагаю применить механизм давления на этих молодых нацистов – дополнительные ограничения на въезд в страны ЕС", – сказал министр.

Интересно, что Аваков вспомнил о том, что в футбольных тусовках есть неонацисты. Ранее министра это не беспокоило, когда фанаты-неонацисты сотнями шли воевать в АТО (именно из них был сформирован костяк полка "Азов"). Теперь же Аваков предлагает не пускать их в Европу.

Правда, пока об искренности слов министра говорить трудно. Ведь реально за преступления с неонацистским душком не наказан никто из "системных" националистов. Более того, многих из них (например, "Нацкорпус") прямо связывают с главой МВД.

Два месяца назад Аваков обещал разобраться (и МВД даже завело уголовное дело) за антисемитские высказывания Татьяны Сойкиной – лидера одесского "Правого сектора". Однако с тех пор о привлечении Сойкиной к ответственности ничего не известно. Ее даже не вызывали на допрос.

Если же вернуться к заявлению министра, то в соцсетях нашли еще одно противоречие – Аваков как бы предлагает Европе решить проблему с украинскими радикалами. Хотя в нашей стране достаточно законов, которые могут окоротить экстремистов.

"Намедни прозвучало чудовищное, вероломное, неслыханное заявление министра внутренних дел Авакова.

В Украине есть неонацисты. И хорошо бы странам ЕС ограничить им въезд в ЕС. Ограничить неонацистов в тюрьме, я так понимаю, он не может или не хочет.

Поэтому пусть неонацисты не ездят в Европу. Зажигать надо в Украине.

Каков?! Государственный язык не использует. Назвал патриотов, оплачиваемых из бюджета и взращиваемых спецслужбами неонацистами! Что он себе позволяет?!

Так дойдет до признания, что в Украине поднял свою голову фашизм, ксенофобия, антисемитизм, происходят идеологические, расовые и этнические чистки, цветет цензура и жируют психопаты-мародеры-алкоголики у власти.

Смело утверждаю – никакого неонацизма, фашизма, ксенофобии и т. д. в Украине НЕТ. Это все Путин выдумывает. А кто не верит в это, будет схвачен, арестован и казнен!

Без суда и следствия. Которых тоже НЕТ", – пишет в Facebook адвокат Елена Лукаш.

Найем заинтересовался "Муниципальной стражей"

Слова о проблемах с фашизмом, неонацизмом и незаконным насилием в Украине впервые прозвучали также из "майданных" фракций Верховной Рады.

За последние несколько дней об этом дважды заявил Мустафа Найем (БПП) – один из еврооптимистов, идеологов Евромайдана.

После убийства рома во Львове Найем сказал, что в беседах с иностранными журналистами его все чаще спрашивают о фашизме в Украине.

"Долгое время мы боялись произносить это слово ("фашизм". – Прим. ред). Надеялись, что оно как-то само пройдет. Не прошло. И теперь, чтобы первые звоночки трагедии не стали национальной эпидемией, пора его произнести вслух и признать в нашем обществе проявления расизма, и они носят системный характер", – написал депутат в Facebook.

Он призвал полицию задерживать не только тех, кто попался на последнем погроме ромов, но и причастных ко всем нападениям на расовой почве и не скрываться за обтекаемыми формулировками.

"Искренне надеюсь, что оперативность Национальной полиции, как при случае во Львове, и правильная квалификация преступления, совершенного на этнической почве, станет системой. И мы начнем слышать от правоохранительных органов не просто уклончивые заявления о "радикальных группах и настроениях", а реальные расследования фактов организации групп, призывающих к насилию по расовому или этническому признаку", – сказал депутат.

А вчера депутат выступил против псевдополицейских структур, которые десятками создаются в Украине. Найем об этом не упоминает, но чаще всего эти организации комплектуются или националистами, или просто бывшими атошниками. По крайней мере, в Киеве в одну из таких организаций – "Муниципальную стражу" – входят радикалы из С14.

"В нашей стране действуют десятки незаконных муниципальных формирований, имитирующих функции правоохранительных органов в регионах. В разных городах они называются по-разному. Где-то это "муниципальная полиция", где-то - "муниципальная охрана" или "варта", а где-то просто "охранное предприятие". Все они зарегистрированы как коммунальные предприятия, формально выполняющие функцию охраны имущества. Но по факту это небольшие армии, созданные местными советами в угоду региональным князькам", – возмущается нардеп.

"На данный момент мы обнаружили такие коммунальные предприятия, подменяющие собой правоохранительные органы, в шестнадцати городах страны. А именно: в Одессе, Киеве, Виннице, Днепре, Харькове, Каменском, Луцке, Ирпене, Чернигове, Кривом Роге, Каменец-Подольском, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Сумах и в Хмельницком.

И просто чтобы напомнить. Впереди – выборы. И есть большой риск, что в период избирательной кампании и непосредственно на самих выборах все эти формирования станут оружием местных феодалов и действующих администраций", – уверен Найем.

По его словам, этим "частным армиям" лицензии штампует МВД. При этом, говорит депутат, ведомство Авакова уже пытается поставить квазиполицейские группировки под контроль:

"Насколько мне известно, сейчас МВД совместно с Национальной полицией Украины и местными органами власти в одном из городов проводится экспериментальный проект по решению этой проблемы. Каким будет результат, покажет время; но если он будет успешный, все эти армии должны исчезнуть, уступив место законным правоохранительным органам".

Иными словами – в МВД перед выборами начинают "ревизию" частных мини-армий, где основную роль играют националистические организации. Это теоретически может стать линией конфликта между властью и националистами. И частично объяснить посыпавшуюся на их голову критику.

Зондаж под выборы и кость Западу

Из слов министра и депутата можно сделать ряд выводов.

Власть в предвыборный сезон явно хочет отделить системных националистов от тех, кто играет в "свою игру" и может составить конкуренцию во время избирательной гонки.

Пойдет ли Киев на серьезную зачистку неподконтрольных нацгруппировок – готового решения на этот счет, скорее всего, еще нет. Хотя попытки сделать это бюрократическими методами будут продолжаться (о чем писал Найем).

А гей-прайд, где избивали активистов С14, показал, что если надо – будет и силовое воздействие.

Однако вряд ли силовые варианты приобретут повальный характер.

Националистические движения тесно переплетены друг с другом, хорошо вооружены и тихо ненавидят правящую верхушку. А заодно знают, что ей осталось недолго – и наверняка подыскивают себе новых патронов среди наиболее вероятных кандидатов на политические победы в 2019 году.

Результаты тотальной "зачистки" националистов, таким образом, плохо предсказуемы. И могут привести к объединению националистического фронта против и без того слабеющей власти. Причем под эгидой "конкурирующей фирмы".

Поэтому осторожные призывы "решить вопрос" могут быть пока только зондированием почвы – на предмет реакции как внутри Украины, так и за ее пределами.

Второй – иностранный – фактор может быть даже более определяющим. Он увязан прежде всего с давлением правозащитников и западных правительств, которые в последнее время все сильнее критикуют Украину за проявления расизма и антисемитизма. Не действуют уже и традиционные переводы стрелок на Россию.

Такая позиция Запада, который тоже "внезапно прозрел", может иметь свои причины.

Националисты и разрядка вокруг Украины

Нажим на националистов может быть связан с потенциальными договоренностями Путина и Трампа, которые через несколько дней проведут большую встречу. Где будет обсуждаться прежде всего украинский вопрос.

России выгодно, чтобы Украина после выборов-2019 пошла если не по "кремлевскому", то хотя бы по грузинскому сценарию – фактическое примирение с Россией, а возможно, и реинтеграция неподконтрольного Донбасса с особым статусом (как и предусмотрено Минскими соглашениями). Вряд ли Москва будет согласна на что-то меньшее.

Напомним, в Тбилиси после "неистового Михо" к власти пришли пусть и не русофилы, зато прагматики, с которыми можно договариваться. Причем в нелояльности к США нынешнюю грузинскую власть тоже не упрекнешь.

И для Запада, который уже давно не един в антироссийском порыве, это могло бы стать неплохим выходом из положения – при сохранении своего доминирующего положения в украинской повестке дня.

При нынешней же тупиковой ситуации ускоряется ослабление Украины. Из-за перманентной угрозы войны в страну не идут инвесторы, стагнирует экономика, сохраняется удручающая атмосфера упадка, безнаказанности и депопуляции.

Если Запад и РФ договорятся об условном "грузинском" сценарии, единственным препятствием к его осуществлению могут стать националистические группировки и те политики, которые будут их использовать. Многие из них сейчас находятся при власти – и на Грушевского, и на Банковой. И прекрасно понимают, куда дует ветер.

Поэтому все более частые заявления Киева могут быть сигналом для Запада, который можно выразить так: "мы готовы решить проблему с радикалами, если вы позволите нам остаться у власти".

А неуверенность этих слов объясняется тем, что националисты – главная силовая опора нынешних руководителей, призванная не допустить реванша антимайданных сил. Которые без этого ограничителя вполне могли бы претендовать на власть в стране в случае победы на ближайших президентских или (что более вероятно) парламентских выборах.

О том, что разрядка по Украине активно обсуждается, говорит и вчерашнее заявление представителя Петра Порошенко в парламенте – Ирины Луценко. Она внезапно сказала, что Украина должна начать выплату пенсий на неподконтрольных территориях Донбасса.

Такие слова от представителя власти, которая годами вела противоположную политику, крайне интересны. И даже не в том смысле, что старики "ЛДНР" наконец-то получат свои деньги (это как раз не факт). Заявление Луценко выглядит как попытка вскочить в уходящий поезд разрядки – в который, впрочем, нынешнюю властную команду могут и не пустить.