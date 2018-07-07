В пятницу, 6 июля, в Киеве пьяный водитель врезался в припаркованные авто. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло на по улице Гончара, когда водитель автомобиля Audi Q7 двигался в сторону площади Победы. Водитель не справился с с управлением и врезался в припаркованные авто ВАЗ 2109 и Daewoo Lanos.

Прибывшие на место аварии полицейские сообщили, что водитель отказался проходит тест на содержание алкоголя. При этом у нарушителя были явные признаки алкогольного опьянения.

В результате ДТП сильно пострадали припаркованные автомобили. Удар был такой силы, что легковушки откинуло с обочины на тротуар.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в ДТП погибла известная украинская журналистка и телеведущая.

Также в Раде хотят сажать виновников "пьяных" ДТП на 10 лет.