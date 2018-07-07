В субботу, 7 июля, на Закарпатье объявили День траура из-за гибели трех военных во время учений. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"В субботу, 7 июля, на домах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях Закарпатской области будет приспущен Государственный флаг. Кроме того, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий", – сказано в сообщении.

По словам главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, все военные - участники боевых действий, опытные бойцы, которые "неоднократно демонстрировали свой героизм на Донбассе".

"Областная государственная администрация глубоко скорбит по поводу смерти героев и выражает искренние соболезнования их родным и близким", - отметил чиновник.

Ранее "Страна" сообщала, что трое военных погибли от разрыва миномета на полигоне в Ровенской области, еще 9 человек получили ранения.

Также в Военной прокуратуре Украины есть две версии причин взрыва миномета на Ровенском полигоне.