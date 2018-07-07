Апелляционный суд Киева отменил приговор полковнику ВСУ Тарасу Синичуку, которого приговорили за госизмену и дезертирство после аннексии Крыма Россией.

Об этом передают "Украинские новости".

Суд отменил приговор, по которому Синичука осудили на 8 лет тюремного заключения.

Синичак был первым украинским экс-военным, приговоренным к тюремному сроку за дезертирство при аннексии Крыма - в январе 2017 года Дарницкий районный суд Киева посадил его на 8 лет без конфискации имущества.

Суд установил, что подсудимый был заместителем начальника медицинской части Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил Вооруженных сил в Судаке. В феврале 2014 года центр был захвачен российскими военными.

Тем не менее подполковник медслужбы Синичак в нарушение приказа Министерства обороны не вышел из Крыма и не прибыл на материковую часть на новое место службы.

Более того, с апреля 2014 года он продолжил работать в Центре медициной реабилитации в Крыму начальником диспансера и организовывал проведение реабилитационных мероприятий с военнослужащими Вооруженных Сил РФ.

Дезертир был задержан украинскими правоохранителями на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области в январе 2016 года.

Защита осужденного просила отменить приговор в связи с недоказанностью факта наличия в Украине вооруженного конфликта.

"Решая вопрос об ответственности подсудимого, суд первой инстанции не учел, что обвиняемый является «нон-комбатантом»...К нон-комбатантам, согласно Женевской конвенции от 12.08.1949 относятся: медицинский персонал, корреспонденты и духовные лица", - сказано в решении суда.

В итоге Апелляционный суд отменил приговор, так как счел, что при рассмотрении дела была нарушена территориальная подсудность.

Дело передано на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

В то же время суд не отпустил из-под стражи Синичака и продлил ему арест до 23 августа.

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