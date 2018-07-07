В Одессе на дороге образовался огромный провал грунта. Об этом передает "Пушкинская".

Обвал дороги произошел на улице Львовской 76а. В результате аварии образовалась яма примерно четыре метра, размеры около два на три метра. Обрушение асфальта все еще происходит, грунт продолжается осыпаться.

Отметим, что сперва на асфальте образовалась трещина, а потом произошел обвал.

Рабочие "Инфоксводоканала" сообщают, что обвал произошел из-за изношенного канализационного коллектора. Они также предположили, что для ликвидации ямы придется копать от одного люка и до другого прямо через яму - то есть траншея будет около 15 метров в длину.

Место ЧП перекрыла полиция, ограничено движение транспорта.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве машина провалилась под асфальт.

Также в центре Тернополя грузовик провалился под асфальт.