В Украине могут возникнуть проблемы с централизованным водоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

В "Киевводоканале" предупреждают, что из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на заводе "Днепроазот" могут быть проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды.

"В середине июня "Днепроазот", которая является производителем жидкого хлора, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что он прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора. В связи с этим, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды. На некоторых предприятиях отрасли остатков хлора осталось от недели до 20 дней", – говорится в сообщении на сайте компании в пятницу.

В сообщении отмечается, что о сложившейся ситуации Ассоциация "Укрводоканалэкология" срочно сообщила правительству и СНБО с просьбой вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора.

"23 июня 2018 г. проведено выездное заседание в Днепровской ОГА, где были бы достигнуты договоренности с руководством Днипроазота по восстановлению производства хлора. Но, к сожалению, до сих пор Днепроазот не восстановил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью. 5 июля, об этой ситуации было сообщено на заседании межфракционного объединения народных депутатов "Питьевая вода", – сказано в сообщении.

В сообщении отмечено, что поставки хлора в цистернах из Европы (Румыния) очень проблематичны. Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. В цистернах хлор получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города.

"Другой альтернативы на сегодня, чем решение вопроса по срочному запуска производства, нет. Таким образом, если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена", – подытожили в "Киевводоканале".

Как ранее сообщала "Страна", завод "Днепроазот" в середине июня объявил о своей вынужденной остановке из-за высоких цен на газ для промышленных потребителей.