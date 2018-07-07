В пятницу, 6 июля, на киевском железнодорожном вокзале стреляли в украинскую журналистку Евгению Мотрич. Об этом сообщает "Громадське".

Как рассказал муж пострадавшей Тарас Семенюк, в его супругу стреляли из травматического оружия.

"Она сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. И рядом сидели трое мужчин и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля срикошетила и попала ей в живот", – рассказал он.

Семенюк добавил, что злоумышленник стрелял из травматического оружия. По его словам, неизвестный открыл стрельбу внезапно, конфликтной ситуации не было.

"Возможно, он хотел напугать собеседников, возможно хотел похвастаться", – сообщил Семенюк.

Он добавил, что его жена находится в шоковом состоянии, ведь во время инцидента на руках у нее был ребенок.

По словам Семенюка, стрелка задержали, им оказался работник предприятия Укрэнерго.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве со стрельбой и ранеными ограбили конвертационный центр.

Также в Киеве водитель открыл стрельбу на улице после "туалетного" спора.