В субботу, 7 июля, синоптики обещают +24...+31 днем, местами дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в западных областях (Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Ужгороде, Ровно и Хмельницком) будет дождливой. Днем +24...+27.

На севере, в Житомире, Чернигове и Сумах, без осадков. Днем +24...+27.

В центре, в Виннице, Полтаве, Черкассах, Кропивницком, возможны дожди с грозами. Местами шквалы 15-20 м/с. Днем +25...+27.

На востоке жарко до +30...+31 и без осадков. За исключением Харьковской и Днепропетровской областей, где возможны грозы с порывами ветра до 15-20 м/с.

В Одесской области также прогнозируют местами грозы и шквалы 15-20 м/с. В Николаеве и Херсоне без осадков. Днем +28...+31.

Фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Киеве переменная облачность без осадков. Днем +25...+27, ночью до +14...+16. Такие же данные у Gismeteo и Sinoptik.ua.

Вчера, несмотря на прогнозы, дождя с грозой в Киеве не было. Однако локальные грозы наблюдались по Киевской области. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

Фото: Погода в Киевской области/facebook.com/tala.didenko

Напомним, что ранее синоптики обещали дождливую погоду на выходных в Украине.

Как сообщала "Страна", в Одесской области на видео сняли смерч.