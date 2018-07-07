Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с внесением в Верховную раду законопроекта, разрешающего блокировку сайтов без решения суда. Об этом сообщается в пятницу на сайте офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и соотнести вопросы безопасности с правом граждан на свободу слова и свободные СМИ", - сказал Дезир.

Как отметили в ОБСЕ, закон предоставляет дополнительные полномочия правоохранительным органам Украины, "особенно в области блокировки различных видов информационных сервисов" в Интернете. Без решения суда ресурс может быть заблокирован на 48 часов.

"Закон должен содержать конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, соразмерности и необходимости, а также избегать применения чрезмерных мер, регулирующих распространение онлайн-контента на Украине", - отметил Дезир, добавив, что в законе также отсутствуют положения, "обеспечивающие эффективный судебный процесс в случае рассмотрения решения о блокировке доступа к ресурсам".

Как сообщала "Cтрана", ранее Комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект о внесудебной блокировке сайтов.

Мы рассказывали, что диктаторский закон об интернет-блокировке в Раде писали на пиратском ПО.

Стало известно, что СБУ поддержала закон о внесудебной блокировке сайтов и тотальному интернет-контролю