Народный депутат Верховной Рады Дмитрий Линько из Радикальной партии Олега Ляшко, попал в ДТП в Кировоградской области.

"Дмитрий Линько сегодня попал в очень тяжелое ДТП на Кировоградщине. Слава богу, что живой! Всегда пользуйтесь ремнями безопасности. Дмитрий уверен, что именно они спасли ему жизнь", написал на своей странице в Facebook Олег Ляшко.

На видео, размещенном в Facebook, также виден грузовик и автомобиль Toyota, который врезался в стену постройки. Рядом с ним лежит колесо внедорожника.

Как именно угодил в ДТП 30-летний Линько пока не ясно, но на видео заметно, что в автомобиле сработали все передние автоматические подушки безопасности.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Мельничук разбил нос нардепу Линько после эфира на NewsOne, а также о том, что радикал Дмитрий Линько засветил в Раде часы за 171 000 гривен.