Бразилия - одна из сильнейших футбольных сборных мира - вылетела из Чемпионата мира, не дойдя до полуфинала. Она проиграла Бельгии со счетом 1:2.

"Страна" вела поминутную онлайн-хронику этого матча.

Теперь с Францией будут играть "красные дьяволы". А соцсети в очередной раз загудели от непредсказуемости каждой ключевой игры мундиаля.

Многим, впрочем, не понравилось, что чемпионат после вылета многих стал сугубо европейским.

"Свержение идолов.

Маленькая непонятная страна на западе Европы выигрывает у королей мирового футбола. Уже и не знаешь во что верить", - пишет известный российский журналист Лев Новоженов.

О том, что каждая игра - это сюрприз, пишет и журналист Анатолий Шарий:

"Пока что все, за кого я болел, проигрывали. Тотально. Все. Алогично. Глупо. Проигрывали. За кого болеть завтра????!!‬"

"У меня вся лента болела за Бельгию! Проклинаю вас!

Кроме того, чемпионат превратился в чисто европейский. Это всегда скучно", - удручен журналист Иван Яковина.

"Дальше смотрим чемпионат Европы!", - шутит российский блогер Андрей Курза.

Журналист Александр Васильев:

"...Про бразильцев я еще во время группового этапа написал, что сборная невыразительная (как для бразильцев). Тогда я написал это через запятую с той же характеристикой немцев - и вот бразильцы составляют немцам компанию за бортом чемпионата.

Да, они провели отличный второй тайм. Отличный как для нынешних бразильцев.

Вот уж никогда не симпатизировал Бельгии, но у них отличная команда которая подтверждает свой уровень и амбиции своей игрой в каждом матче. Так что заслужили. Их победу я в принципе ожидал".