Австрийские ученые обнаружили еще одно различие в социальном взаимодействии собак и волков, сообщается в статье, опубликованной в Royal Society Open Science.

Изучив несколько небольших стай животных, они выяснили, что волки гораздо быстрее проявляют дружеское поведение друг к другу после конфликта, в то время как собаки предпочитают переждать несколько часов.

Для многих социальных животных характерны внутригрупповые конфликты, способность решать которые очень важна как для поддержания отношений внутри группы, так и для минимизации негативных последствий для физического здоровья или жизни.

Хорошей способностью к примирению после конфликта обладают кооперативные животные, которые охотятся и защищают территорию совместно: к примеру, волки.

Их одомашненные родственники, собаки, однако, от кооперации зависят не так сильно, из-за чего способность к быстрому примирению у них может быть утрачена.

Чтобы это проверить, ученые из Венского ветеринарного университета под руководством Фридерике Ранге (Friederike Range) провели эксперимент с участием трех стай волков (от двух до пяти особей) и трех стай собак (от двух до четырех особей.

Все особи были выращены в неволе и после пяти первых месяцев жизни сформированы в стаи; тем не менее, все животные жили в близком контакте с человеком и использовались в качестве субъектов в других поведенческих экспериментах. За стаями наблюдали в течение двух лет по часу минимум два раза в неделю.

За весь период наблюдений ученым удалось задокументировать 419 случаев агрессивного поведения волков и всего 55 - собак. Все случаи разделили на конфликты низкой и высокой интенсивности, которые отличались отсутствием и наличием физического контакта.

За парой обидчик-жертва наблюдали с начала конфликта и заканчивали наблюдение через десять минут после того, как конфликт прекращался. Примирением считалось проявление дружественного поведения между обидчиком и жертвой. В качестве контрольного условия как за обидчиком, так и за жертвой наблюдали на следующий день после конфликта примерно в то же время.

Ученые выяснили, что сразу после конфликта среди волков жертвы и обидчики проявляют дружеское поведение друг к другу на 22,6 процента чаще, чем на следующий день, а собаки предпочитают подождать и стараются не контактировать друг с другом после ссоры - они контактируют на 3,4 процента чаще на следующий день, чем сразу после конфликта.

Авторы отметили, что, несмотря на то, что конфликты среди волков случались гораздо чаще, они очень быстро заканчивались, в то время как обидчики и жертвы среди собак избегали друг друга в течение нескольких часов. При этом около 90 процентов конфликтов между собаками отличались высокой интенсивностью; у волков же таких конфликтов было всего 60 процентов.

Авторы работы пришли к выводу, что способность быстро мириться после конфликта внутри стаи - обязательна для поддержания нормального социального взаимодействия волков. Собаки, однако, эту способность утратили: скорее всего, в процессе адаптации к жизни с человеком, а не со своими сородичами.

Сравнение поведения собак и волков проводится достаточно часто. Этим, к примеру, активно занимается группа ученых под руководством венгерского когнитивиста Жофии Вираньи (Zsófia Virányi): в прошлом году они выяснили, что волки гораздо лучше собак устанавливаютпричинно-следственные связи и решают групповые задачи.

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