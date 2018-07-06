В пятницу, 6 июля в Казани сборная Бельгии одержала неожиданную победу над бразильцами и пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу 2018, где ее уже ждет команда Франции.

Команды показали отрытый, атакующий футбол. "Шоколадники" и "кудесники мяча" попеременно угрожали воротам друг друга, создавая напряженность в штрафных Куртуа и Алиссона.

Опасные моменты чаще создавали единственные остававшиеся на ЧМ-2018 представители Южной Америки, но первый мяч залетел именно в их ворота. На 13-й минуте бельгийцы подали угловой с левого фланга, Фернандиньо выпрыгнул выше всех, но к сожалению именно бывший донецкий бразилец задел мяч верхней частью руки и мяч оказался в сетку ворот Алиссона - 1:0.

Сборная Бразилии еще больше заатаковала, но пропустила контратаку Бельгии и второй мяч. Бельгийское выбегание втроем по центру, передача на право и точным ударом Кевин Де Брюйне низом послал мяч в дальний от вратаря Алиссона угол ворот Бразилии - 2:0.

Во втором тайме Ренато Аугусто сократил отставание бразильцев до одно гола. Он забил на 78-й минуте головой после навеса в бельгийскую штрафную от Коутиньо - 2:1.

В концовке матча даже вратарь Бразилии побежал в штрафную Бельгии, но европейцы отбились и вышли в полуфинал ЧМ-2018.

За выход в финал Мундиаля они поборются с французами в Санкт-Петербурге - 10 июля матч начнется в 21.00

Как сообщала "Страна", японские футболисты после вылета с ЧМ-2018 оставили записку "Спасибо" и убрали после себя мусор.

Еще на матчах группового этапа ЧМ-2018 защитник японцев Майя Йосида рассказывал, что игроки привыкли сами убирать за собой.