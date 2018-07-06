За первые пять месяцев 2018 года в Украине выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки на 4,6%.

Больше всего подорожали овощи и фрукты, их стоимость увеличилась на 20,9% и 15,7% соответственно. Также рекордно подорожал хлеб. Об этом сообщает Госстат.

Рыба и продукты из нее, хлеб, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, молочка, сливочное масло, безалкогольные напитки выросли в цене на 7-2,5%.

В то же время гречневая крупа стала дешевле на 20,8%. Упали на 11,2-12,2% цены на яйца, сахар, сало и молоко.

Как сообщала "Страна", на столичных ярмарках запретили продажу молока, мяса и другой скоропортящейся продукции.

Ранее мы писали, что в Киеве полиция поймала серийного похитителя колбасы.

Мы рассказывали, что Супрун назвала действенную диету для похудения на лето.