Большинство опрошенных украинцев, даже официально зарегистрированных ответили, что как минимум 50% зарплаты получают в конверте.

И сразу 55% из тех, кто имеет зарплату в конверте – получают официальную минимальную зарплату плюс "доплату".

О таких результатах исследования "Незадекларированный труд в Украине" (Ukrainian Undeclared Work Survey (UUDWS) в интервью "24 каналу" рассказала автор исследования, преподаватель и исследователь экономики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Оксана Неживенко.

"Мы спросили, сколько наши респонденты заработали от незадекларированных доходов за определенный период, а затем сравнили распределение таких доходов в Украине и Европе. Это сравнение показало нам высшее неравенство в незадекларированных доходах украинцев по сравнению с Европой. В частности, например, нас поразило большее количество самых богатых в Украине по сравнению с Европой", – отметила Оксана Неживенко.

Фото: 24tv.ua/ru/

По данным исследования, 30% опрошенных получают менее 100 евро в месяц. Существенно меньшее количество получает от 100 до 300 евро, от 300 до 500 евро и от 500 до 1000 евро. Вместе с тем, подавляющее большинство украинцев, которые получают "конвертную" зарплату, хотели бы, чтобы зарплата выплачивалась официально.

Как сообщала "Страна", у правительства Украины пока нет денег, чтобы повысить минимальную зарплату.

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