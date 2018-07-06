Сезон черешни в Украине подходит к концу: на данный момент украинские фермеры предлагают остаточные партии черешни по 10-18 грн/кг в зависимости от сорта, качества и объема.

Об этом сообщают эксперты "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Оценки производителей практически прошедшего сезона украинской черешни в основном негативные. Так, фермерам пришлось отказаться от сбора части урожая черешни в конце сезона 2018 года по нескольким причинам. В частности, производители оставляли ягоду на деревьях из-за относительно невысокого спроса на продукцию, а также в связи с высоким предложением на рынке.

Более того, фермеры столкнулись и с резко выросшими затратами на уборку черешни в 2018 году, включая затраты на рабочую силу. В нынешнем сезоне они планировали как минимум на 30% повысить свои затраты на рабочую силу, не говоря уже о других производственных статьях.

В то же время, цены, с которыми производители завершают сезон реализации, как минимум на треть ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Стоит отметить, что те компании, которые активно работали на экспорт, дают более оптимистичные комментарии, в первую очередь, благодаря тому, что получали за свою продукцию цену в 1,5-2 раза выше, чем при торговле на внутреннем рынке. При этом Беларусь оставалась основным импортером черешни из Украины, несмотря на то, что попытки нарастить присутствие на других рынках сбыта были более активными, чем в прошлом году.

Как сообщала "Страна", цены на продукты в Украине выросли на 16 процентов.

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