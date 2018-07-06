Страшный, буквально тропический ливень обрушился на российские города Сочи и Адлер, где завтра на стадионе "Фишт" должны сыграть четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу команды Хорватии и России.

В некоторых местах вода поднялась более чем на метр, оказались затопленными улицы, дворы, придомовые парковки, подземные переходы.

Затоплен 300-метровый участок крупной автотрассы Джугба-Сочи, в сторону Сочи образовалась многокилометровая пробка. Перемещение жителей по городу затруднено. Кроме того, потоки воды собрали мусор с улиц: бутылки, пластиковые пакеты.

В течение часа в городе выпала треть месячной нормы осадков. Многие улицы превратились в полноводные реки. Дороги затоплены.

Публикация от Все о Сочи Sochi и Адлер (@i_love_sochi) 6 Июл 2018 в 6:27 PDT

Дожди продолжатся и 7 июля, а потому есть реальная угроза дальнейшего повышения уровня воды. Синоптики также прогнозируют в регионе ливни, грозы и град. Также есть опасность шквалов до 20 м/с.

Публикация от Все о Сочи Sochi и Адлер (@i_love_sochi) 6 Июл 2018 в 10:48 PDT

Уже известно, что хорватам пришлось перенести официальную тренировку из Адлера на другое поле.

Ранее "Страна" сообщала о главных ожиданиях от матчей 1/4 финала Мундиаля в России, а также привела все результаты матчей чемпионата мира по футболу в России.