Руководство Украины и Европейского союза на ХХ саммите в понедельник обсудит следующие шаги в реализации Соглашения об ассоциации и области свободной торговли, а также прогресс реформ в Украине и их поддержку со стороны ЕС, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается на официальном сайте Совета ЕС, ожидается, что Украину на саммите будет представлять глава государства Петр Порошенко, а ЕС – председатель Совета ЕС Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Также в саммите будут участвовать высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини, зампредседателя Еврокомиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, зампредседателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович и комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Как ожидается, в 12.00 9 июля состоится церемония приветствия Порошенко Туском, а в 15.00 пройдет пресс-конференция.

Кроме того, лидеры затронут вопросы, связанные с кризисом и конфликтами, а также вопросы региональной и внешней политики, в частности, отношения с РФ, энергетической безопасности и действий по итогам саммита Восточного партнерства, прошедшего в 2017 году.

"Что касается продолжающейся российской агрессии и конфликтов на востоке Украины, то саммит подтвердит поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Руководители подчеркнули необходимость полного выполнения минских соглашений всеми сторонами, подчеркивая ответственность России в этом контексте. В отсутствие прогресса лидеры ЕС на прошлой неделе решили на июньском Европейском совете утвердить продление экономических санкций, направленных на конкретные секторы российской экономики", - говорится в сообщении.

В Совете ЕС отмечают, что действующее Соглашение об ассоциации применяется с 2016 года и "положительно отразилось на торговле между ЕС и Украиной, а также на экономике страны".

В контексте помощи проведению реформ в Украине в Совете ЕС напомнили, что 29 мая согласились на новый пакет макрофинансовой помощи в размере EUR1 млрд для Украины.

Как сообщала "Страна", на саммите НАТО в Брюсселе Порошенко и Трамп будут сидеть рядом из-за буквы U.

Ранее мы писали, что в Брюсселе подтвердили, что президенты Грузии и Украины примут участие в саммите НАТО.

Также мы писали, что на саммите НАТО Трамп заявит союзникам, что США не "свинья-копилка".