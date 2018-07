Британский музыкант Элвис Костелло сделал официальное заявление о том, что он вынужден приостановить свой европейский концертный тур. У него обнаружили рак. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Певец утверждает, что раковую опухоль у него нашли шесть недель назад. После этого ему сделали операцию. Он сыграл несколько концертов в Европе после прохождения лечения, но врач настоял, чтобы он сделал паузу в работе.

Костелло извинился перед фанатами и заверил, что всем, кто купил билеты на отмененные концерты, вернут деньги.

"Я вынужден признать, что потребуется больше времени, чем я думал, на то, чтобы полностью восстановить силы", - написал он.

Деклан Патрик Макманус, более известный как Элвис Костелло - британский певец и композитор, оказавший большое влияние на развитие современной поп-музыки. Поначалу будучи участником паб-рок-сцены, к концу 1970-х годов он стал одним из самых популярных исполнителей "новой волны", а впоследствии получил репутацию самого авторитетного автора-исполнителя после Боба Дилана.

Семь альбомов Элвиса Костелло входили в UK Top-20. Самыми успешными синглами исполнителя были "I Can’t Stand Up For Falling Down" и "A Good Year for the Roses".

