Министерство здравоохранения утвердило порядок бесплатной вакцинации от кори находящихся в группе риска взрослых. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Согласно сообщению, такое решение принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых.

В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков.

Согласно указанному приказу в течение 2018 года обеспечивается проведение обязательных профилактических прививок против кори по эпидемическим показаниям среди групп профессионального риска.

В частности вакцинация проводится среди медицинских работников, работников образовательных учреждений и немедицинских работников учреждений здравоохранения, представителей силовых структур (Министерство внутренних дел, Минобороны, Служба безопасности Украины, Национальная полиция, Национальная гвардия, Пограничная служба, Государственная служба охраны), студентов учебных заведений без ограничения возраста.

Для проведения иммунизации этих групп взрослых в Украине вакцины есть в наличии, благодаря запасам, которые были закуплены за бюджетные средства в предыдущие годы.

Согласно действующему законодательству, вакцины закупаются только для иммунизации детей.

Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается как реагирование на вспышку кори.

По состоянию на 27 июня 2018 года в Украине есть 852 000 доз вакцин.

Как сообщала Страна, всего за неделю в Украине заболели корью почти тысяча человек.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал россиянам делать прививки от дифтерии перед поездкой в Украину.

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